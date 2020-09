Acidente entre caminhão e van deixa 12 mortos e um ferido em Minas Gerais

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a van teria batido de frente com o caminhão ao tentar desviar de um galho de árvore caído na pista; região enfrenta queimadas nos últimos dias

Reprodução / G1 Caminhão e van colidem em BR no estado de Minas Gerais



Um acidente entre caminhão e van na madrugada deste domingo, 20, deixou 12 mortos e um ferido na BR 365, na região de Patos de Minas, em Minas Gerais. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem ferido estava na van e foi encaminhado a um hospital da cidade – 11 pessoas que estavam no veículo morreram. O condutor do caminhão que transportava uma carga de limão também morreu no local.

Segundo as informações, a van teria colidido com o caminhão ao tentar desviar de um galho caído na pista. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas foi acionado às 2h11 deste domingo e ao chegar ao quilômetro 373 da BR 365 verificou a presença do galho e de uma árvore queimada nas proximidades do local. “Quando chegamos na cena, além dos carros danificados, encontramos também o galho na pista. Não sabemos como a dinâmica do acidente se deu, mas havia o galho e a árvore queimada, que foi cortada pelos Bombeiros”, disse o Tenente Pedro, do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas, à Jovem Pan. Segundo ele, a árvore tinha cerca de 15 metros e a região tem sofrido com queimadas nos últimos dias.

“Tivemos muitas queimadas nos últimos dias. É muito comum por conta da situação climática nessa época, mas outras são de origem criminosa ou até mesmo acidentais, de tentar colocar fogo em algo e perder o controle”, relatou. Segundo os Bombeiros, no momento da ocorrência, 2 unidades de resgate e uma viatura de salvamento foram disponibilizadas, além de 2 ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) de Patos de Minas. Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros de Minais Gerais tem mostrado o combate às chamas em regiões de vegetação.