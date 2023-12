Acidente com lanchas na Bahia deixa dois mortos e um desaparecido

Segundo a Polícia Civil, condutor apresentava sinal de embriaguez e foi encaminhado para Delegacia Territorial de Cairú; caso aconteceu em Boipeba

Reprodução/Twitter/@portal_case Condutor da lancha apresentava sinal de embriaguez



A colisão entre duas lanchas no Distrito de Boipeba, na Bahia, nesta sexta-feira, 29, deixou dois mortos e uma mulher desaparecida, informou a Polícia Civil. “Conforme informações preliminares, dois homens, sem identificação formal, morreram e uma mulher segue desaparecida, após uma lancha colidir com outra”, diz o comunicado da Polícia Civil, enviado ao portal da Jovem Pan. A polícia contou que o condutor da lancha que se checou foi conduzido em flagrante para a Delegacia Territorial de Cairú, onde ficará custodiado à disposição da Justiça. “O condutor apresentava sinais de embriaguez. Guias periciais foram expedidas. As buscas pela terceira vítima estão em andamento”, diz o comunicado. Nas redes sociais, circulam vídeos do acidente.