Acidente com ônibus deixa 25 feridos na Rio-Santos

Veículo capotou na cidade de Itaguaí, no sul do Estado do Rio de Janeiro; vítimas foram encaminhadas para três hospitais da região

Reprodução/Twitter/@PMERJ Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h40, na altura do km 398



Um ônibus capotou na manhã desta segunda-feira, 26, na Rodovia Rio-Santos (BR-101) deixando 25 feridos. O acidente aconteceu na cidade de Itaguaí, no sul do Estado do Rio de Janeiro. As informações são do Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com a corporação, cinco pessoas estavam em situação grave quando foram socorridas. As vítimas foram encaminhadas para três hospitais da região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h40, na altura do km 398. O ônibus, da empresa Bel-Tour, saiu do bairro de Sepetiba, na zona oeste da cidade do Rio, e levava 29 pessoas, a serviço da empresa ICN.