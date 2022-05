Acidente com ônibus deixa ao menos sete mortos no interior do Paraná

Um acidente com um ônibus da Secretaria de Saúde do município de Pato Bragado, no oeste do Paraná, deixou pelo menos sete mortos na BR 467, no distrito de Iguiporã, dentro do município de Marechal Cândido, na manhã desta segunda-feira, 2. Segundo a assessoria de comunicação do Consamu, uma oitava vítima ainda corre risco de vida. Até o momento, não há informações sobre o sexo e idade das vítimas que morreram, apenas que eram todos adultos e idosos. Na ocasião, eram transportados 15 pessoas para municípios de maior porte da região, nos quais receberiam atendimento em clínicas especializadas de saúde. Outras pessoas que ficaram feridas no acidente foram levadas para unidades de saúde da região, sendo a maior parte para a UPA de Marechal Cândido Rondon. O helicóptero da Secretaria Estadual de Saúde pousou há pouco na cidade levando apoio médico para os profissionais da UPA.