Acidente entre caminhão e van causa cinco mortes no Distrito Federal

Ao menos cinco pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e uma van na Rodovia BR-020, na região da divisa entre o Distrito Federal e Formosa, em Goiás, registrado na manhã desta terça-feira, 17.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado por volta das cinco horas da manhã.

Foram mobilizadas 12 viaturas para atendimento à ocorrência, registrada no sentido de Brasília da estrada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van transportava 16 ocupantes. A carreta trafegava pela faixa da direita e o motorista do caminhão não se feriu. O teste de alcoolemia feito pela PRF deu negativo.

“Os feridos foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde da região. O condutor da carreta foi levado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, em Planaltina (DF), para prestar esclarecimentos”, informou a PRF.

De acordo com a PRF, as ações da Operação Carnaval continuam até quarta-feira (18), com reforço no efetivo e presença ostensiva de equipes em todas as rodovias federais do Distrito Federal e Entorno. “O objetivo é intensificar a fiscalização e preservar vidas durante o feriado prolongado”.

*Com Agência Brasil e Estadão Conteúdo