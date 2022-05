Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos no Mato Grosso

Veículo transportava passageiros que deixaram Cuiabá e tinha como destino final a cidade de Sinop; governador lamentou o episódio

Divulgação/PRF Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 17, em Sorriso



Um acidente grave envolvendo um ônibus e uma carreta na BR-163, localizada em Sorriso, no norte do Mato Grosso, deixou 11 mortos. A informação foi confirmada através do governo do Estado do Mato Grosso. Além dos 11 mortos, outros passageiros ficaram feridos. O governador Mauro Mendes e a primeira-dama, Vírginia, lamentaram o ocorrido e se colocaram à disposição para ajudar no socorro. “Recebemos a notícia com muita dor no coração. São vidas que se perderam de forma trágica. Estamos em oração para que Deus conforte o coração dos familiares e amigos e dê forças para que possam passar por esse momento tão difícil. Também pedimos para que o Senhor possa zelar pela recuperação daqueles que estão feridos. Nos solidarizamos e nos colocamos à disposição para auxiliar em tudo o que for possível”, afirmou o governador. Segundo o governo, o ônibus havia deixado a capital Cuiabá e tinha como destino a cidade de Sinop.