Acidente entre quatro veículos deixa seis mortos no Rio Grande do Sul

Um acidente de trânsito ocorreu na madrugada desta segunda, 28, entre um carro, um ônibus, uma van e uma carreta que carregava toras de madeira, em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Seis pessoas morreram, sendo que quatro eram soldados do Comando do 9º Regimento de Cavalaria Blindado, sediado em São Gabriel (RS). Eles estavam retornando de casa para a sede da organização militar de ônibus. As vítimas foram identificadas como Lucas Rodrigo Altevogt, de 19 anos; Silas Gabriel de Azevedo de Barros, 18 anos; Vinícius Bedra, 18 anos; Wesley da Silva Paulo, 19 anos – os quatro eram militares; as outras duas são Josuel Vieira Machado, 28 anos, motorista do ônibus e Joice Luisa Monteiro Costa, 34 anos, que era passageira do carro.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta bateu de frente com o ônibus, que seguia no sentido contrário. A carreta tombou na via e foi atingida pelo carro de passeio; o motorista da van conseguiu evitar a colisão ao sair da pista. As toras ficaram espalhadas na via. A estrada só foi completamente liberada às 11h23 da manhã, quase seis horas depois do acidente. Os feridos estão sob atendimento em hospitais de Rio Pardo e Cachoeira do Sul.