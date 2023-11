Acidentes em estradas federais causaram a morte de 56 pessoas no feriado prolongado

Balanço da operação Finados, que mobilizou mais de 11 mil agentes, foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira, 6

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal Operação Finados mobilizou mais de 11 mil agentes da PRF



De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira, 6, 56 pessoas morreram nas rodovias federais durante o feriado prolongado de Finados, entre os dias 1º e 5 de novembro. Segundo as autoridades, os números de acidentes, feridos e mortos registrados foram menores do que os anotados durante os cinco dias do feriado de Nossa Senhora da Aparecida, em outubro. O número de vítimas fatais, por exemplo, foi 29,1% menor do que as 79 vítimas fatais ocorridas entre os dias 11 e 15 de outubro. A operação Finados 2023 contou com efetivo mobilizado em pontos críticos – onde há maior incidência de infrações e acidentes – para coibir atitudes proibidas ao volante, a fim de oferecer conforto para motoristas e passageiros. Foram 861 acidentes, 7% a menos do que os 926 registrados no feriado de outubro. De acordo com a PRF, os acidentes considerados graves caíram de 263 para 236 (- 10,33%) e o de feridos passou de 1.065 para 931 (-12,6%).

PRF encerra Operação Finados 2023 com redução nos índices de acidentalidade. Esforço operacional contribuiu para alcançar resultados melhores em relação ao último feriado prolongado. Houve queda nos números de mortos, de feridos e acidentes

A operação mobilizou mais de 11 mil agentes, distribuídos em locais estratégicos dos 70 mil quilômetros de rodovias federais no país. Ao final dos 5 dias, 5.457 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens em locais proibidos e 896 motociclistas autuados por não fazerem uso do capacete. Houve o registro de 3.453 veículos com motoristas ou passageiros que não faziam o uso devido do cinto de segurança, e de 435 ocasiões nas quais crianças eram transportadas sem o uso devido da “cadeirinha”. No mesmo período, policiais fiscalizaram 55.101 automóveis e 63.387 pessoas, entre passageiros e motoristas. Foram realizados 31.401 testes de alcoolemia, que tiveram como resultado 879 autuações pela conduta ilegal de dirigir sob efeito de álcool. De acordo com a PRF, a operação Finados também contou com ações ostensivas de policiamento, que recuperaram 76 veículos com alguma restrição de furto ou roubo e retiraram 17 armas e 481 munições de circulação. Além disso, 10 toneladas de maconha e 902 quilos de cocaína foram apreendidos. No total, 503 pessoas foram detidas durante a operação.