Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 80 milhões no sorteio de quarta-feira

Mega-Sena da próxima quarta-feira pode render premiação recorde do ano



Nesta semana a Mega-Sena pode entregar o maior prêmio de 2021. O concurso da próxima quarta-feira, 26, de número 2.375 está acumulado e pagará R$ 80 milhões para um ou mais ganhadores. O sorteio acontece a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA, no app Loterias CAIXA ou por meio do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

Como participar da Mega-Sena com bolão?

Para ter mais chances de ganhar na Mega-Sena, é possível formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e fazer a aposta. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.