Administrador da Nasa oferece três novos satélites para ajudar Brasil a fiscalizar Amazônia

Bill Nelson disse que agência do governo federal dos Estados Unidos já envia informações dos satélites existentes aos cientistas brasileiros

Ricardo Stuckert/PR Bill Nelson e Lula se reuniram nesta segunda-feira, 24, no Palácio do Planalto



O administrador da Nasa, Bill Nelson, ofereceu nesta segunda-feira, 24, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a possibilidade de ajudar o país a controlar o desmatamento da Amazônia com imagens de três novos satélites que serão lançados em breve. “Vamos lançar três novos satélites que vão acrescentar uma capacidade extrema para compreender o que se passa e parar a destruição (da Amazônia)”, disse Nelson durante uma entrevista coletiva, depois de mencionar que a Nasa já envia “muita informação” dos seus satélites aos cientistas brasileiros. Nelson, que também visitará Colômbia e Argentina como parte de uma viagem pela região, disse que a conversa de uma hora e meia com Lula foi “muito produtiva” e agradeceu ao mandatário “em nome de todos os cidadãos da Terra pelos seus esforços para tentar salvar a Amazônia”. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, declarou que o governo está disposto a colaborar em tudo o que envolva a incorporação de avanços tecnológicos para combater o desmatamento, mas reivindicou os recursos que o Brasil já dispõe. Santos afirmou que os cientistas brasileiros “vão verificar as necessidades” e que o Brasil enfrenta os debates sobre o reflorestamento com “muita calma”, depois de ter feito seu “dever de casa” ao longo do tempo.

*Com informações da EFE.