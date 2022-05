Adolescente de 14 anos esfaqueia colegas em escola no Rio de Janeiro

Três alunos da escola ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital; Eduardo Paes visitou o local e garantiu que o governo está prestando apoio às vítimas

Reprodução/Twitter @eduardopaes Prefeito visitou o local do ataque por volta das 11h30 desta sexta-feira, 6



Um jovem de 14 anos utilizou uma faca de cozinha para atacar três colegas de sala na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O ataque aconteceu às 9h35 desta sexta-feira, 6. Os três feridos – duas mulheres e um homem – sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Municipal Evandro Freire. Uma das garotas foi atingida no rosto e no abdômen. O agressor também se feriu e foi levado ao hospital, onde, ao sair, será apreendido por um fato análogo ao crime de tentativa de homicídio. O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) visitou o local e garantiu que o governo está atuando no local. “A situação lá está sob controle e com a secretaria de educação prestando auxílio a todos”, disse Paes.