Adolescente esfaqueia dois colegas em escola na zona leste de São Paulo

Vítimas foram socorridas e passam bem; autor foi encaminhado à Fundação Casa

Google Street View Caso foi encaminhado ao 24º DP, na Ponte Rasa, zona Leste de São Paulo



Um adolescente de 13 anos esfaqueou dois colegas no Colégio Floresta, no Parque Boturussu, na zona leste de São Paulo, na manhã de terça, 22. As vítimas foram uma menina de 12 anos e um garoto de 11, que tentou ajudá-la. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Alípio Correa (também conhecido como Hospital de Ermelino Matarazzo); a faca foi apreendida e o autor, encaminhado à Fundação Casa. A menina foi levada posteriormente para o Hospital 9 de Julho, no centro da capital, e segue internada, mas não corre risco de vida. O caso foi registrado como ato infracional de lesão corporal e de tentativa de homicídio pelo 24º Distrito Policial (Ponte Rasa). Em seu site oficial, o colégio informou que as aulas foram suspensas pelo resto da semana e serão retomadas na segunda, 28, e agradeceu as manifestações de solidariedade que os alunos e a própria instituição receberam.