Adolescente morre após cair de toboágua em parque aquático no interior de São Paulo

Testemunhas relataram que jovem de 15 anos escorregou na plataforma de acesso e nem chegou a descer pelo toboágua Kamikaze, um dos mais altos do local; caso foi registrado pela polícia como morte suspeita

Reprodução/Instagram/thermasdoslaranjaisoficial Thermas dos Laranjais é considerado o segundo parque aquático mais visitado do mundo



Um adolescente de 15 anos morreu nesta segunda-feira (15) após cair de um toboágua no parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia, no interior de São Paulo, a 438 km da capital. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e está sob investigação. Segundo o boletim de ocorrência, Pedro Gabriel Silva de Oliveira, natural de Campos do Jordão (SP), estava no parque com familiares quando caiu de uma altura de cerca de 13 metros.

Testemunhas relataram que ele escorregou na plataforma de acesso ao topo do brinquedo Kamikaze, um dos mais altos do parque, e não chegou a descer pelo toboágua. O adolescente recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi levado de ambulância à Santa Casa de Olímpia, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barretos.

Em nota, o Thermas dos Laranjais lamentou o ocorrido e afirmou que prestou todo o apoio à família, seguindo protocolos de emergência. A direção do parque se colocou à disposição das autoridades para colaborar na apuração das circunstâncias do acidente, reforçando o compromisso com a segurança dos visitantes.

O Thermas dos Laranjais é considerado o segundo parque aquático mais visitado do mundo, líder neste quesito na América Latina, de acordo com relatório da TEA (Themed Entertainment Association) em parceria com a Aecom. O local ocupa uma área de 300 mil metros quadrados, possui complexos de toboáguas, piscina de surfe e praias artificiais com ondas, e é abastecido pelas águas quentes do Aquífero Guarani, com capacidade para até 20 mil visitantes por dia.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA