Advogada de réu usa carta psicografada em julgamento da Boate Kiss

Documento traz suposto pedido para que não se busquem culpados pela tragédia que vitimou 242 pessoas em 2013

Juliano Verardi / TJ-RS Adovgada Tatiana Borsa defende Marcelo de Jesus dos Santos, que teria acionado o artefato que iniciou o incêndio



A advogada Tatiana Borsa, que representa um dos quatro réus no julgamento criminal das mortes ocorridas na Boate Kiss, apresentou uma carta psicografada de uma das vítimas da tragédia, na qual se pede a absolvição dos acusados. Borsa representa Marcelo de Jesus dos Santos, que era o vocalista da banda Gurizada Fandangueira e acionou o artefato pirotécnico que iniciou o incêndio em 27 de janeiro de 2013; 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas. Segundo a defensora, a mensagem defendia que ‘não se procurassem culpados’ e que ‘os responsáveis também têm família’. A advogada ainda chegou a pedir desculpas para os pais que teriam buscado a carta.

“Isto aqui foram pais que foram a Minas Gerais, naquele momento de desespero, querer contato com os filhos. E aqui eu peço desculpa aos pais da Daniela, aos pais do Guilherme, aos pais da Stefani, do Leonardo, do Marcelo e da Melissa. Este não é o momento de nós falarmos de religião. É o momento de nós falarmos de amor. Ao invés de gastar nosso pensamento procurando por culpados, vamos nos unir em oração”, disse. A situação foi criticada pelos familiares das vítimas, enquanto Borsa manifestou desaprovação pelo Ministério Público por ter mostrado fotos dos corpos das vítimas para os jurados. O julgamento está perto de acabar e tem as deliberações finais de acusação e defesa; é possível que as sentenças sejam proferidas ainda nesta sexta, 10. Além do vocalista, estão sendo julgados Luciano Bonilha Leão, produtor da banda que teria comprado o artefato pirotécnico, e Elissandro Spohr e Mauro Hoffman, sócios da boate.