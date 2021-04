Advogado aparece sem roupa durante sessão do Tribunal de Justiça do DF

Homem, que não foi identificado, ficou por alguns segundos nu em frente à câmera e acabou sendo removido da sessão

Reprodução Membros da Corte alertaram para a presença do advogado, que foi removido da Sessão



Uma sessão da 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) ficou marcada pela aparição de um advogado sem roupa. O episódio aconteceu na última quinta-feira, 9, em sessão realizada remotamente através de videoconferência. Na sessão, o desembargador J.J. Costa Carvalho fazia sua exposição quando, em uma das câmeras que estava ligada, apareceu um homem sem camisa, que permaneceu em frente às câmeras por alguns segundos, sendo retirado da sessão. Ao perceber a situação, o desembargador Humberto Adjuto Ulhôa interrompeu o colega e alertou para o ocorrido. Em seguida, após ser informado que o advogado havia sido removido da sessão, Adjuto criticou o ato: “O advogado só pode entrar aqui na tela na hora que for sustentar. Quando não for, tem que ficar fora”, disse.