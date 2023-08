Advogado de ex-assessor de Bolsonaro quer levar caso a plenário do STF

Sergio Cordeiro foi preso por suspeita de integrar esquema de fraude em cartões de vacinação contra a covid, assim como Mauro Cid, Max Guilherme, Ailton Gonçalves, Luís Marcos dos Reis e João Carlos Brecha

A defesa de Sérgio Rocha Cordeiro entrou com novo recurso no Supremo cobrando de Alexandre de Moraes que leve a plenário o pedido de liberdade do ex-segurança de Jair Bolsonaro, que está detido cautelarmente há mais de três meses. Segundo o advogado Eduardo Kuntz, “a decretação da constrição cautelar se deu em manifesta afronta a princípios constitucionais e normas penais”. “Uma vez amplamente demonstrada a injustificada morosidade na prestação jurisdicional, em nome da consagrada garantia constitucional da duração razoável do processo, requer digne-se Vossa Excelência, cumprindo o que determina o artigo 317, parágrafo 2º, segunda parte, do Regimento Interno desse Colendo Supremo Tribunal Federal, incluir o Agravo Regimental protocolizado por esta Defesa na próxima sessão de julgamento, a fim de que o Órgão Colegiado se manifeste acerca de TODA matéria nele abordada, por constituir medida da mais lídima JUSTIÇA!” Sergio Cordeiro foi preso por suspeita de integrar esquema de fraude em cartões de vacinação contra a covid, assim como Mauro Cid, Max Guilherme, Ailton Gonçalves, Luís Marcos dos Reis e João Carlos Brecha.