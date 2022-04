Advogado morre durante sessão na Câmara dos Vereadores de João Pessoa

Profissional passou mal, foi atendido durante a reunião legislativa e passou por procedimentos de reanimação, mas não resistiu

Reprodução/Câmara Municipal de João Pessoa O advogado José Silveira, de 62 anos, faleceu durante sessão na Câmara de João Pessoa



José Silveira, advogado de 62 anos, participava de uma reunião na Câmara dos Vereadores de João Pessoa quando passou mal e faleceu nesta quarta-feira, 20. Os participantes discutiam medidas favoráveis a melhoria da mobilidade urbana quando o profissional realizou seu discurso e, por fim, não se sentiu bem. Funcionários da casa legislativa realizaram os primeiros socorros ao advogado até que o Samu chegasse ao local. A equipe médica realizaram procedimentos de reanimação, mas José não resistiu. A Câmara de João Pessoa divulgou uma nota em que manifesta pesar pelo óbito do profissional, que deixa uma mulher e quatro filhos.

Confira a nota, na íntegra:

É com grande pesar que comunicamos a morte do advogado José Silveira, de 62 anos. Ele faleceu nesta quarta-feira (20), quando participava de uma Sessão Especial, na Câmara Municipal de João Pessoa, para discutir a Mobilidade Urbana na Capital. Ele passou mal minutos após discursar no Plenário da Casa. Silveira deixa mulher e quatro filhos.

Advogado destacado, José Silveira dedicou décadas da vida dele à militância no Direito trabalhista, notadamente, no atendimento às causas dos profissionais que atuam no transporte coletivo urbano. Neste período, colecionou vitórias em nome da categoria e era querido por todos.

Neste momento de dor profunda, manifestamos nossos sentimentos à família e aos amigos cativados por José Silveira – um exemplo de marido, pai e profissional do Direito.

Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa