Aeronave da FAB que fará repatriação de brasileiros pousa no Líbano

A aterrissagem no Brasil está prevista para este domingo (6), na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP)



A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), empregada na Operação “Raízes do Cedro”, do Governo Federal, pousou em Beirute, no Líbano, às 17h22 (horário local) deste sábado (05), para transportar brasileiros com destino ao Brasil. No retorno, a estimativa é de que a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira faça uma parada técnica em Lisboa. A aterrissagem no Brasil está prevista para este domingo (6), na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP).

Cerca de três mil brasileiros que estão no Líbano manifestaram interesse na repatriação. Na última quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, explicou os critérios de seleção. “Em primeiro lugar, brasileiros não residentes. Logo depois, brasileiros residentes. E, dentro dessas duas categorias, o que é estabelecido por lei: idosos, mulheres, gestantes, crianças, pessoas com deficiência, doentes de toda forma. Com base nisso, e com a disponibilidade nos aviões, organizamos a lista para esse primeiro voo”, afirmou.

