Helicóptero do Exército cai em rio e deixa um morto em Manaus; veja o vídeo

Outros cinco tripulantes foram socorridos e levados para hospital; uma forte chuva atingia o local no momento da queda

Reprodução O Comando de Aviação do Exército informou que a aeronave caiu cinco minutos após decolar



Um helicóptero da Aviação do Exército caiu na manhã desta sexta-feira, 13, em um rio próximo a Careiro da Várzea, município de Manaus. Segundo o Comando de Aviação do Exército (CAvEx), a aeronave caiu cinco minutos após sua decolagem em Manaus, capital do Amazonas. Em uma gravação feita por moradores da região, é possível ver o momento em que a aeronave despencou. O céu estava nublado e uma forte chuva atingia o local. Seis militares estavam na aeronave. Um deles não resistiu à queda e faleceu. Os outros cinco tripulantes foram socorridos e levados para hospital de área de Manaus. Equipes da CAvEx estão no local e uma investigação será aberta para apurar as causas do acidente aeronáutico. “Está sendo prestado todo apoio às famílias das vítimas”, diz nota da CAvEx.

Confira abaixo o vídeo do momento da queda: