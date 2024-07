Aeronaves da Latam e Gol se chocam no pátio do Aeroporto de Congonhas

Os aviões envolvidos no incidente seguiram para a manutenção, segundo informações das companhias

Repdorução/X/@OnDisasters Apesar do susto com passageiros embarcados, ninguém ficou ferido



O aeroporto de Congonhas, ontem (29), foi palco de um acontecimento um tanto quanto inusitado: uma colisão de aeronaves. A asa do Airbus A319 da Latam colidiu com a cauda do Boeing 737 MAX 8 da Gol, no pátio do aeroporto. O avião da Gol estava estacionado e se preparando para decolar para Florianópolis (SC), com todos os passageiros já embarcados. O Airbus, que havia acabado de pousar vindo do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, estava taxiando para o estacionamento quando sua asa colidiu com a cauda do Boeing 737. A aeronave Boeing, da Gol, foi a que sofreu mais danos, com uma abertura ocorrendo na parte inferior de sua fuselagem. As aeronaves, danificadas, não realizaram mais voos no restante do dia. O voo LA3064, operado pelo Airbus PT-TMT e previsto para decolar no começo da noite, foi cancelado. Os aviões envolvidos no incidente seguiram para a manutenção, segundo informações das companhias. Ninguém ficou ferido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Gol realocou passageiros em outras aeronaves e a Latam precisou cancelar os voos LA3064 (São Paulo Congonhas – Curitiba) e o LA3069 (Curitiba – São Paulo Congonhas).

Veja a publicação:

#Breaking A LATAM A319 and a GOL 737 were damaged in an incident at Congonhas airport (S. Paulo Brazil). Nobody was hurt. First reports stated the LATAM aircraft [PT-TMT] was being towed when the towbar failed, causing its wing to impact the rear of the GOL Jet [PR-XMU]. Both… pic.twitter.com/cMiZZ4J7Qi — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) July 29, 2024

Publicado por Marcelo Bamonte