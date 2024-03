Aeroporto de Congonhas receberá investimento de R$ 2 bilhões para ampliação e melhorias

Terminal na capital paulista terá capacidade ampliada para receber mais passageiros e aeronaves

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Obras em Congonhas serão realizadas pela Aena, que gerencia o aeroporto desde 2023



Nesta segunda-feira (25), durante cerimônia no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, falou sobre o investimento de R$ 2 bilhões para ampliar a capacidade do aeroporto. As obras serão realizadas pela Aena, que gerencia o aeroporto desde 2023. A expectativa é que o fluxo de passageiros aumente em um terço, passando dos atuais 22 milhões por ano para 29,5 milhões em 2028, com a possibilidade de receber mais aeronaves, incluindo as de grande porte de rotas internacionais. O número de posições para aeronaves no aeroporto deverá subir de 30 para 37, como parte das obrigações firmadas no contrato de concessão que teve início em outubro do ano passado e tem duração de 30 anos. O governo solicitou à empresa que priorizasse o Aeroporto de Congonhas, que opera outros 16 aeroportos no país.

Sendo o segundo aeroporto com maior fluxo de pessoas do país e conforme as informações divulgadas, a Aena fará investimentos na segunda pista e ampliará a distância entre elas, além de a construção de um novo terminal de embarque, o aumento de pontes para embarque, esteiras para bagagem, balcões de check-in, pontos para embarque remoto e melhores condições no trânsito ao redor do terminal. Outra mudança será a futura linha Ouro do metrô com conexão direta ao aeroporto. Para não afetar os passageiros e viagens, o governo mitigará os impactos das mudanças com as obras noturnas para minimizar os prejuízos das operações.

Publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA