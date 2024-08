Aeroporto de Florianópolis fecha temporariamente após problema com avião da Azul

Os voos foram suspensos depois que a aeronave não conseguir se retirar sozinha da pista por danos nos pneus; ninguém se feriu

O aeroporto internacional de Florianópolis, Santa Catarina, interrompeu pousos e decolagens nesta segunda-feira (12), devido a um incidente envolvendo um avião da Azul Linhas Aéreas. A companhia informou, em comunicado, que a aeronave Embraer 195-E2, que havia chegado de Confins (MG) às 1h15, sofreu danos nos pneus durante o pouso e ficou parada na pista, o que impediu o uso da mesma. A Azul Linhas Aéreas informou que o problema ocorreu por motivos técnicos, que causaram a parada da aeronave, sem detalhar o problema.

Ninguém se feriu. A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, disse estar trabalhando para a remoção do avião e a reabertura da pista, mas ainda não há previsão para a retomada das operações. A orientação da concessionária é que os passageiros com voos agendados para hoje devem entrar em contato com suas companhias aéreas para obter informações sobre alternativas.

O aeroporto recomendou que os viajantes verifiquem o status dos seus voos antes de se dirigir ao local. A Azul pediu desculpas pelos transtornos e afirmou que está oferecendo toda a assistência necessária conforme as diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

