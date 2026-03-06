Aeroporto de Guarulhos isola Terminal 3 após suspeita de bomba em ônibus

Segundo a Polícia Militar, os coletivos foram inspecionados e nada foi encontrado

FEPESIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Aeroporto de Guarulhos



A área do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi temporariamente isolada nesta sexta-feira (6) após suspeita de bomba no local.

A Polícia Militar foi acionada após denúncia da presença de artefato explosivo. “O Grupo Especial de Reação (GER), da Polícia Civil, e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), da Polícia Militar, vistoriaram os terminais de ônibus do Tatuapé e do aeroporto. Nada foi localizado“, explicou em nota.

A suspeita aconteceu em três ônibus da linha 257 da EMTU que fazem o trajeto entre o bairro da zona leste de São Paulo e o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Como nada foi encontrado após as inspeções nos veículos no local, a área que estava intransitável foi reaberta e já funciona normalmente.

O GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto, disse que “foi notificada sobre uma possível ameaça à segurança” e que os protocolos predefinidos para eventos desta natureza foram acionados.