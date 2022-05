Aeroportos de Congonhas e Guarulhos registram atrasos e cancelamentos após falha em equipamento

Administração dos aeroportos informaram que problemas técnicos afetaram pousos e decolagens, mas que operações estão sendo normalizadas

FEPESIL /FUTURA PRESS/ ESTADAO CONTEUDO O aeroporto de Guarulhos foi um dos afetados



O Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul da cidade de São Paulo, registrou atrasos e cancelamentos e voos na manhã desta quinta-feira, 19, após uma falha em um equipamento. À Jovem Pan, a Infraero, responsável pela administração do Aeroporto, informou que cinco decolagens foram atrasadas. Já em relação às chegadas, cinco foram atrasadas enquanto outras cinco foram canceladas. Entretanto, a administração afirma que o “Aeroporto de Congonhas encontra-se aberto para pousos e decolagens”. O Aeroporto Internacional de Guarulhos também confirmou ter sofrido problemas e que alguns pousos e decolagens sofreram atrasos. “O sistema já foi restabelecido e as operações estão sendo retomadas”, diz a administração do aeroporto. Os problemas foram causados após uma falha em um sistema de radar controlado pela Aeronáutica. Procurada pela Jovem Pan, a Aeronáutica ainda não se posicionou sobre o caso.