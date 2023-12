Afundamento de mina da Braskem em Maceió desacelera para 0,3 cm por hora

Mesmo com nova redução, Defesa Civil informa que cidade segue em alerta máxico e mantém recomendação para que as pessoas não transitem pela área desocupada

Robson Barbosa / AFP Vista aérea do terreno submerso em um terreno no bairro Mutange, em Maceió, Alagoas, Brasil



A Defesa Civil de Maceió, Alagoas, informou neste domingo, 3, que uma das minas da Braskem registou uma nova redução na velocidade de afundamento, mas alertou que a cidade segue em alerta máximo. “O deslocamento vertical acumulado da mina n° 18 é de 1,70m e a velocidade vertical reduziu para 0,3 cm por hora, apresentando um movimento de 7,4 cm nas últimas 24h”, diz o comunicado, acrescentando que o “órgão permanece em alerta máximo devido ao risco iminente de colapso da mina nº 18, que está na região do antigo campo do CSA, no Mutange”. Neste um relatório do Ministério de Minas e Energia afirmou que a situação na região é de estabilização e minimizou a chance de desmoronamento generalizado. Com base nas últimas análises, a expectativa dos especialistas é de que, se houver desmoronamento, ele ocorrerá de forma localizada e não generalizada. “Há, no momento, sensores instalados ao redor da área, que permitem monitoramento em tempo real pela Defesa Civil em Maceió. O SGB/CPRM destacou equipe especializada para acompanhar a evolução da situação”, afirmou o relatório. Apesar das notícias positivas das últimas horas, a Defesa Civil segue com a recomendação de que a população não transite na área desocupada até uma nova atualização, enquanto medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo. A equipe de análise da Defesa Civil ressalta que essas informações são baseadas em dados contínuos, incluindo análises sísmicas.