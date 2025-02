Agente da PF é investigado por vazar informações sobre segurança de Lula

Caso ganhou destaque após a PF obter um áudio em que Soares relata detalhes sobre a proteção do presidente durante o período de transição de governo; Wladmir Matos Soares está detido desde novembro de 2022

Um agente da Polícia Federal, identificado como Wladmir Matos Soares, está sendo investigado por supostamente vazar informações relacionadas à segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O caso ganhou destaque após a PF obter um áudio em que Soares relata detalhes sobre a proteção do presidente durante o período de transição de governo. Ele está detido desde novembro de 2022. No dia 13 de novembro, um dia após a diplomação de Lula como presidente eleito, Soares conversou com o militar do Exército Sergio Cordeiro. Durante a conversa, ele mencionou que agentes não identificados haviam acessado o hotel onde Lula se encontrava. Segundo Soares, esses indivíduos se apresentaram como membros da Polícia Federal, mas não forneceram suas identidades.

Além disso, o agente da PF afirmou que os responsáveis pela abordagem pertenciam ao Comando de Operações Táticas (COT) da instituição. Este grupo foi mobilizado para assegurar a proteção do presidente eleito em resposta a atentados ocorridos em Brasília, que levantaram preocupações sobre a segurança de Lula. A revelação sobre o monitoramento da segurança de Lula veio à tona em um contexto mais amplo, quando, em novembro de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 39 pessoas foram indiciados pela PF. Eles foram acusados de envolvimento em uma tentativa de golpe. Recentemente, a PF tornou públicos os áudios após o ministro Alexandre de Moraes decidir retirar o sigilo da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal.

