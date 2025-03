AGU cobra R$ 76 milhões de 23 réus infratores ambientais

Os valores referem-se à destruição de 6,8 mil hectares em 11 Estados, nos biomas Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa e Cerrado

A Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou que está processando 23 infratores ambientais para recuperar R$ 76 milhões por crimes ambientais. Esses valores referem-se à destruição de 6,8 mil hectares em 11 Estados, nos biomas Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa e Cerrado. As 12 ações civis públicas foram fundamentadas em laudos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de autos de infração.

O montante cobrado visa a recuperação das áreas afetadas, além da compensação por danos morais e da reparação pelo enriquecimento ilícito decorrente da devastação ambiental. A ação faz parte do projeto AGU Recupera, uma iniciativa criada para garantir a responsabilização civil de quem comete crimes ambientais e promover a reparação dos danos causados.

