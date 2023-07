Alagoas decreta emergência em 29 cidades após chuvas; prefeita é criticada por foto em enchente 

De acordo com o último balanço da Defesa Civil, uma pessoa morreu e outras 16.424 foram afetadas pelas chuvas até o momento

Reprodução/Twitter/@renancalheiros Após fortes chuvas em Alagoas, 29 cidades anunciaram de estado de emergência



O governo de Alagoas decretou estado de emergência em 29 cidades após as fortes chuvas que atingem o Estado desde a última sexta-feira, 7. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, divulgado na tarde deste sábado, 8, uma pessoa morreu e outras 16.424 foram afetadas pelas chuvas até o momento. “Estamos unindo esforços e nossas equipes estão nas ruas e seguem salvando vidas”, disse o governador Paulo Dantas (MDB). O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse nas redes sociais que está acompanhando a situação das chuvas em Alagoas. “As chuvas em Alagoas já afetaram 10.303 pessoas em 20 municípios. Desde ontem, junto com as equipes dos ministros Waldelucio Góes do MDR, Renan Filho dos Transportes, e do governador Paulo Dantas, estamos acompanhando a situação para dar a assistência necessária para a população”, disse. A expectativa é que as chuvas continuem castigando o Estado até domingo, 9.

Durante as mensagens ajuda à população alagoana, uma publicação gerou polémica no estado nordestino. a prefeita de Atalaia, Ceci Rocha (MDB) recebeu críticas nas redes sociais após publicar, nas suas redes sociais, uma foto onde faz “pose” diante das fortes chuvas que abalam o município, que fica a 40 km da capital Maceió. No Twitter, uma internauta criticou a ação da prefeita dizendo que as fotos se assemelham a um “editorial de moda”. “Quer dar close na derrota do povo, no pior momento. Está usando a desgraça alheia como cenário para passar a imagem que também sofre e vive na pele?”. Outros usuários questionaram a intenção de Rocha em publicar as imagens, questionando se a prefeita estaria realizando um ensaio fotográfico diante das enchentes.

Confira todas as cidades em estado de emergência

Atalaia

Barra de São Miguel

Branquinha

Capela

Cajueiro

Colônia Leopoldina

Coqueiro Seco

Flexeiras

Ibateguara

Jacuípe

Joaquim Gomes

Maragogi

Marechal Deodoro

Matriz de Camaragibe

Murici

Paulo Jacinto

Paripueira

Penedo

Pilar

Quebrangulo

Rio Largo

Satuba

São José da Laje

Santana do Mundaú

São Luís do Quitunde

São Miguel dos Campos

São Miguel dos Milagres

União dos Palmares

Viçosa

