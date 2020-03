Presidente do Senado, Alcolumbre testa negativo para coronavírus

Roberto Vazquez/Estadão Conteúdo Davi Alcolumbre resolveu fazer o exame por ter tido contato com pessoas suspeitas de estarem contaminadas



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), testou negou negativo para contaminação pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, informou neste sábado (14) a assessoria do parlamentar. Segundo nota, mesmo sem sintomas, Alcolumbre resolveu fazer o exame por ter tido contato com pessoas suspeitas de estarem contaminadas.

“Por enquanto as atividades legislativas continuam”, diz o texto, mas acrescenta que “o cenário está em constante acompanhamento e avaliação”. O comunicado diz ainda que “medidas de enfrentamento ao novo coronavírus estão sendo tomadas para preservar a saúde de parlamentares e servidores” do Senado.

Na sexta-feira (13), o senador Nelsinho Trad confirmou ter testado positivo para o novo coronavírus, tornando-se o primeiro parlamentar a ser contaminado. Trad é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e acompanhou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos, realizada entre 7 e 10 de março.

Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) caracterizou a disseminação do Covid-19 como uma pandemia, tanto o Senado como a Câmara anunciaram medidas de prevenção, como a restrição do acesso ao público e suspensão de eventos.

O acesso ao Congresso ficou restrito aos congressistas e profissionais que têm credenciamento permanente, como servidores, funcionários terceirizados, profissionais de imprensa e assessores de entidades e órgãos públicos.

Uma sessão conjunta do Congresso Nacional para avaliação da situação está marcada para terça-feira (17), às 11h.

*Com informações da Agência Brasil.