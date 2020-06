Alcolumbre tira projeto sobre fake news da pauta do Senado

Segundo o presidente da Casa, a análise do tema deve ocorrer na próxima semana

Edilson Rodrigues/Agência Senado Davi Alcolumbre



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou da pauta o projeto que tratava sobre as fake news, previsto para análise dos senadores nesta terça-feira (2). Alcolumbre havia anunciado na semana passada que pautaria o projeto do lei que combate as notícias falsas.

O projeto 2.630/2020 institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, criando mecanismos para garantir mais transparência nas redes sociais e em serviços de troca de mensagens, como o WhatsApp. O relator é o deputado federal Alessandro Vieira (Cidadania).

No Twitter, Alcolumbre anunciou que o adiamento visa “garantir a contribuição de todos os senadores na construção do texto, o PL 2630/2020 deve assegurar que as pessoas possam continuar se manifestando livremente como como já garante nossa Constituição, mas ao mesmo tempo protegê-las de crimes virtuais”.