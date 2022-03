Além de São Paulo, outras 9 capitais já retiraram obrigatoriedade de máscaras ao ar livre

Cidades flexibilizaram a exigência após queda nos números de casos, mortes e internações por Covid; veja lista

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Máscaras não são mais obrigatórias nas ruas em 11 capitais



O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 9, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos em todo o Estado. Com isso, a capital paulista se junta a outras 10 capitais brasileiras que já retiraram ou marcaram uma data para retirar a exigência. No Rio de Janeiro e em Natal, o uso do acessório deixou de ser obrigatório em locais abertos e fechados. Em Manaus, a máscara deixa de ser exigida ao ar livre a partir do dia 16. Além de São Paulo, a determinação já está em vigor em Brasília, Belo Horizonte, São Luís, Boa Vista, Florianópolis, Macapá e Teresina. Nesses locais, o uso em ambientes fechados ainda é necessário. Como justificativa, as capitais alegam que os números de casos, internações e mortes por Covid-19 caíram. Em São Paulo, o governador João Doria também anunciou que liberou o retorno da capacidade máxima do público nos estádios paulistas, mesmo sem máscaras.

Veja a lista das capitais que liberaram o uso de máscaras: