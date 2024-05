Alerta de possível ruptura da Represa Dal Bó em Caxias do Sul gera evacuação da população

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou estado de calamidade pública devido aos estragos causados pelo temporal em mais de 100 municípios do estado; até o momento, foram registradas 13 mortes e pelo menos 21 pessoas estão desaparecidas

Foto Andréia Copini. Acervo SAMAE. barragem está a apenas de 10 a 15 centímetros de transbordar, o que levou à abertura total de uma comporta anexa para ajudar a reduzir o nível da água



O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, emitiu um alerta preocupante sobre a possível ruptura da Represa Dal Bó. A população foi orientada a evacuar a região devido ao risco iminente de alagamentos nos bairros de Fátima e Santa Catarina. A barragem está a apenas de 10 a 15 centímetros de transbordar, o que levou à abertura total de uma comporta anexa para ajudar a reduzir o nível da água. Apesar dos esforços para controlar a situação, a estrutura da represa ainda apresenta riscos de transbordamento. Há preocupação entre os moradores locais. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou estado de calamidade pública devido aos estragos causados pelo temporal em mais de 100 municípios do estado. Até o momento, foram registradas 10 mortes e pelo menos 21 pessoas estão desaparecidas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os meteorologistas alertam para uma situação ainda mais crítica e de “extrema gravidade” no Rio Grande do Sul devido às chuvas intensas previstas para o fim de semana. Entre as vítimas fatais, a maioria são idosos, que foram vítimas de descargas elétricas, afogamentos e deslizamentos de terra. A situação é de alerta máximo e as autoridades locais estão mobilizadas para prestar assistência às comunidades afetadas e evitar novas tragédias.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA