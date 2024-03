Alexandre Nardoni deixa penitenciária para ir ao velório da mãe em São Paulo

Maria Aparecida faleceu aos 67 anos e será enterrada no mesmo local da sua neta Isabella Nardoni

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo Alexandre Nardoni, condenado pelo assassinato da filha, Isabella Nardoni, em 2008



Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabella Nardoni em 2008, deixou a penitenciária de Tremembé nesta quinta-feira, 29, para ir ao velório da mãe no cemitério Parque dos Pinheiros, em São Paulo. Ele cumpre pena no regime semiaberto e, por isso, foi à cerimônia dentro de um camburão e escoltado por veículos da Polícia Penal. A mãe de Nardoni, Maria Aparecida, faleceu aos 67 anos na quarta-feira, 28, e será enterrada no mesmo local em que está Isabella Nardoni. Alexandre foi condenado a 30 anos de prisão após Isabella ter sido asfixiada e jogada do sexto do prédio onde ela estava com o pai e a madrasta Anna Carolina Jatobá. A saída de Alexandre Nardoni é um benefício garantido por lei aos presidiários, que podem deixar o presídio para comparecer ao velório de parentes próximos. Neste caso, Alexandre obteve autorização da Justiça de São Paulo para antecipar dois dias da saída temporária que estava prevista para o feriadão da Semana Santa, em março.