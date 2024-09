Alto risco para poliomielite afeta 68% dos municípios brasileiros

Informações foram divulgadas durante a 26ª Jornada Nacional de Imunizações e fazem parte de um plano para mitigar a reintrodução do poliovírus selvagem no país

Paulo Pinto/Agência Brasil Nos últimos anos, as taxas de vacinação contra a poliomielite têm apresentado queda, com apenas 77,19% de cobertura em 2022 e 84,63% em 2023



Um estudo recente revelou que 68% dos 5.570 municípios do Brasil estão em situação de alto ou muito alto risco para a poliomielite, o que representa um total de 3.781 cidades. Dentre essas, 2.104 estão classificadas como em alto risco, enquanto apenas 447 municípios apresentam baixo risco. Essas informações foram divulgadas durante a 26ª Jornada Nacional de Imunizações e fazem parte de um plano para mitigar a reintrodução do poliovírus selvagem no país. Franciele Fontana, consultora da Organização Pan-Americana da Saúde, expressou sua preocupação com a situação atual, ressaltando que o Brasil possui uma longa história de risco elevado para a poliomielite, doença que foi erradicada em 1994.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nos últimos anos, as taxas de vacinação contra a poliomielite têm apresentado queda, com apenas 77,19% de cobertura em 2022 e 84,63% em 2023, números que estão aquém da meta estabelecida de 95%. Diante desse cenário alarmante, a comissão responsável pela análise dos dados recomendou uma investigação aprofundada sobre os motivos que levaram à diminuição das coberturas vacinais.

Além disso, foi sugerido que a vacinação em municípios com alto risco seja priorizada, assim como a implementação de um sistema de incentivos para estados que atingirem as metas de vacinação. Outra proposta apresentada foi a realização de um exercício de simulação para preparar o país para um possível surto de poliomielite.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller