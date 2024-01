Aluguel residencial sobe 16% em 2023, diz FipeZap

A cidade de São Paulo possui o metro quadrado mais caro do país

O Índice FipeZap divulgado nesta terça-feira, 16, mostrou que os valores de aluguéis residenciais fechou o ano passado com alta acumulada de 16,16%. O resultado é levemente menor do que o de 2022, quando a alta foi de 16,55%, a maior em 11 anos. Em relação a variação anual, o índice ficou acima do IPCA (+4,62%) e do Índice Geral de Preços – Mercado da FGV (-3,18%). Comparando, o preço do aluguel residencial foi três vezes maior que o IPCA. O Índice FipeZap avalia preços de 25 cidades brasileiras e tem como base anúncios veiculados na internet. Todas as cidade registraram alta anual em aluguéis residenciais.

O preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 42,53/m². Para residências de um dormitório o resultado foi de R$ 54,74/m² enquanto para os imóveis com três dormitórios o valor foi de R$ 37,09/m². A cidade que registrou o maior valor médio por metro quadrado foi Barueri, em São Paulo, com R$ 59,06/m². Já a cidade de São Paulo foi a primeira colocada no ranking geral das cidades analisadas como aluguel médio mais caro.

Confira o preço médio do aluguel residencial nas cidades avaliadas:

– Barueri (SP): R$ 59,06/m²

– São Paulo (SP): R$ 51,62/m²

– Florianópolis (SC): R$ 49,81/m²

– Recife (PE): R$ 47,78/m²

– Santos (SP): R$ 45,50/m²

– Rio de Janeiro (RJ): R$ 45,10/m²

– Brasília (DF): R$ 40,57/m²

– São José (SC): R$ 37,88/m²

– São José dos Campos (SP): R$ 37,85/m²

– Belo Horizonte (MG): R$ 36,76/m²

– Curitiba (PR): R$ 36,17/m²

– Goiânia (GO): R$ 36,07/m²

– Campinas (SP): R$ 34,87/m²

– Praia Grande (SP): R$ 34,82/m²

– Santo André (SP): R$ 34,05/m²

– Guarulhos (SP): R$ 33,52/m²

– Salvador (BA): R$ 33,10/m²

– Porto Alegre (RS): R$ 31,67/m²

– São Bernardo do Campo (SP): R$ 29,76/m²

– Joinville (SC): R$ 28,39/m²

– Fortaleza (CE): R$ 28,36/m²

– Niterói (RJ): R$ 26,81/m²

– Ribeirão Preto (SP): R$ 23,82/m²

– São José do Rio Preto (SP): R$ 21,83/m²

– Pelotas (RS): R$ 17,59/m²

