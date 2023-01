Aluna da USP fez nove saques de conta de formatura e total desviado chega a cerca de R$ 920 mil, diz polícia

Alicia Dudy Müller Veiga, de 25 anos, prestou depoimento nesta quinta-feira, 19, no 16º Distrito Policial, em São Paulo

A aluna de medicina da Universidade de São Paulo (USP), Alicia Dudy Müller Veiga, de 25 anos, que é investigada por ter desviado R$ 920 mil do fundo de formatura de sua turma na faculdade, prestou depoimento nesta quinta-feira, 19, a Polícia Civil. De acordo com o delegado Guilherme Azevedo, do 16º Distrito Policial (DP), que conduz a investigação junto à delegada Zuleika Gonçales, pelo menos nove transferências foram feitas pela empresa Às Formatura para três contas pessoais de Alicia, a pedido da estudante, que era presidente da comissão de formatura. As transferências foram realizadas entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, entre valores que variam de R$ 2.800 a R$ 604.000. Além de apropriação indébita, a aluna é investigada por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro, já que deixou de pagar ao menos R$ 800 mil em jogos em uma lotérica na Zona Sul de São Paulo.