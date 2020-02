Ambev demite funcionário por comentários homofóbicos em rede social

Reprodução/Twitter Empresa afirmou que não aceita comentários preconceituosos



Um funcionário foi demitido da Ambev após tecer comentários de cunho homofóbico em uma rede social. A conduta do colaborador chegou ao conhecimento da empresa por meio de um grupo de apoio aos colaboradores LGBTI+, e veio a público na última quarta-feira.

Segundo informações, em seu perfil pessoal, o ex-funcionário teria compartilhado uma notícia sobre um gay casal impedido de alugar um imóvel no Rio de Janeiro por conta de sua orientação sexual. No post, ele comentou que “não alugaria um lugar seu para homossexuais” e que eles “nem são gente, [são] uma raça maldita”.

Em nota, a Ambev informou que “não aceita, em hipótese alguma, que as pessoas faltem com o respeito ou sejam preconceituosas. Esse comportamento não é tolerado por nós. O funcionário já não faz parte da companhia. Reforçamos que sempre apoiaremos o respeito e todas as formas de amor.”

