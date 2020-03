Com avanço do coronavírus, American Airlines suspende voos para o Brasil

Wikimedia Commons Ao todo, a empresa informou que reduzirá em até 75% seus voos internacionais devido à demanda menor por voos



Com o avanço do novo coronavírus pelo mundo e a demanda baixa, a companhia aérea American Airlines vai suspender as rotas que opera entre o Brasil e os Estados Unidos a partir desta segunda-feira (16). O retorno das atividades está previsto para os dias 6 de maio e 3 de junho.

Entre os serviços atingidos estão as ligações realizadas de Miami e Nova York para o Rio de Janeiro e São Paulo. Também foi suspensa a rota entre Dallas e a capital paulista. Os voos entre Miami e Manaus e entre Miami e Brasília foram as outras suspensões anunciadas pela companhia norte-americana.

Ao todo, a empresa informou que reduzirá em até 75% seus voos internacionais. Além das cidades brasileiras, a companhia suspendeu voos para outras metrópoles sul-americanas, como Lima (Peru), Santiago (Chile), Medellín, Cali e Bogotá, na Colômbia, e Guayaquil (Equador).

Os clientes atingidos, de acordo com a American Airlines, serão contactados e terão flexibilidade para remarcação de voos sem qualquer taxa. Eles também terão a opção de reembolso do bilhete comprado.

*Com informações da Agência Brasil.