Amigo internado afirma que motorista do Porsche ingeriu bebida alcoólica antes do acidente

O passageiro do Porsche que bateu em um Renault Sandero no acidente que matou o motorista de aplicativo Orlando da Silva Viana, revelou em depoimento, nesta quinta-feira (11), que o amigo Fernando Sastre Filho teria consumido bebida alcoólica antes da colisão na Av. Salim Farah Maluf. Marcus Vinícius Machado Rocha prestou depoimento no hospital, onde segue internado. Ele ocupava o banco do passageiro no carro de luxo e sofreu ferimentos graves, precisou passar por cirurgias e teve o baço retirado. O dono do Porsche, Fernando Sastre Filho, foi indiciado por homicídio por dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente. Ele responde aos crimes em liberdade, enquanto aguarda o desenrolar das investigações.

O acidente ocorreu em 31 de março e Sastre se apresentou para depoimento somente na tarde do dia 1º de abril. Na delegacia, ele negou que tivesse ingerido bebidas alcoólicas na noite do acidente.

