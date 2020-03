Amôedo deixa a presidência do Partido Novo

Rovena Rosa/Agência Brasil Empresário vai agora se dedicar à Fundação Brasil Novo, como membro do conselho curador e como filiado



O empresário João Amoêdo deixou, nesta quinta-feira (5), a presidência do Partido Novo. Ele foi substituído por Eduardo Ribeiro, atualmente integrante do Diretório Nacional, diretor executivo da Fundação Brasil Novo e ex-presidente do Diretório Estadual de Santa Catarina.

Amoêdo vai agora se dedicar à Fundação Brasil Novo, como membro do conselho curador e como filiado “divulgando e defendendo os princípios e valores do partido”, afirmou a assessoria da legenda em nota.

Ribeiro foi eleito por unanimidade pelos demais membros do diretório nacional, em conformidade com o estabelecido no Estatuto do Novo. Ele é catarinense, empresário, formado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem toda a sua atuação profissional voltada ao setor de saúde.

Nas redes sociais, o empresário comunicou a saída e afirmou que “vai continuar atuando ativamente na vida política do País”. “Permanecerei na Fundação Brasil Novo, como membro do Conselho Curador, auxiliando as candidaturas que teremos e na defesa e divulgação dos nossos princípios e valores, contribuindo assim para o crescimento do partido”, escreveu.

Ele finalizou agradecendo aos que participaram e “tornaram a legenda uma realidade”.