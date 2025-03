Anac suspende operação aérea da Voepass

Segundo a Agência, suspensão é de caráter cautelar, e valerá até que a empresa faça a ‘correção de irregularidades’; medida entra em vigor a partir desta terça-feira (11)

Divulgação / Voepass A Voepass, que opera com uma frota de seis aeronaves, realiza voos comerciais para 15 destinos



A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), responsável pela regulação do setor aéreo no Brasil, decidiu suspender as operações da Voepass a partir desta terça-feira (11). Essa medida foi tomada devido à incapacidade da companhia em resolver irregularidades relacionadas aos seus sistemas de gestão. A suspensão permanecerá em vigor até que a empresa consiga demonstrar a correção das falhas identificadas.

Os passageiros que foram impactados por essa decisão devem entrar em contato com a Voepass ou com as agências de viagem para solicitar reembolso ou reacomodação. A Voepass, que opera com uma frota de seis aeronaves, realiza voos comerciais para 15 destinos diferentes.

“A decisão da Anac decorre da incapacidade da Voepass em solucionar irregularidades identificadas no curso da supervisão realizadas pela agência, bem como da violação das condicionantes estabelecidas anteriormente para a continuidade da operação dentro dos padrões de segurança exigidos”, declarou nota da Anac.

Após um acidente aéreo ocorrido em agosto de 2024, a agência implementou uma fiscalização mais rigorosa nas operações da Voepass.

Em outubro de 2024, a Anac já havia solicitado à companhia a redução de sua malha aérea e a elaboração de um plano para corrigir as irregularidades. No mês passado, a degradação na eficiência do sistema de gestão da empresa foi constatada, assim como o não cumprimento contínuo das exigências da agência reguladora.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, a Voepass protocolou um pedido de tutela preparatória com o objetivo de reestruturar suas dívidas e renegociar passivos financeiros. A companhia alegou que a queda do voo 2283, somada a restrições operacionais impostas pela pandemia e ao aumento dos custos, impactou severamente suas operações. Até o momento, a Voepass não se manifestou sobre a decisão da Anac.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira