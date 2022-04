Andor Stern, único brasileiro sobrevivente do Holocausto, morre aos 94 anos

Stern nasceu em São Paulo e havia se mudado para a Hungria na infância; de volta ao Brasil, se dedicou a relatar pelo que passou

Reprodução / Facebook / Andor Stern Andor Stern nasceu no Brasil e foi para a Hungria ainda criança, antes da Segunda Guerra Mundial



Andor Stern, a única pessoa nascida no Brasil a ter sobrevivido ao Holocausto, morreu nesta quinta, 7, aos 94 anos de idade, em São Paulo, informou a família através das redes sociais. Stern nasceu em São Paulo em 1928 e emigrou com a família para a Hungria ainda criança. Após a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a Hungria foi dominada pelos nazistas com o auxílio de um governo colaboracionista, e Stern foi considerado um inimigo do Estado por ser judeu. Em 1944, Stern, sua mãe, seus avós, seu tio e sua tia grávida foram levados para Auschwitz no mesmo trem, onde foram separados ao chegar. Os familiares do brasileiro foram mortos em câmaras de gás, mas ele sobreviveu aos horrores do genocídio. Encaminhado posteriormente ao campo de Dachau, pesava apenas 28 quilos quando foi libertado por tropas americanas. Após o término da guerra em 1945, Stern viveu mais três anos na Hungria antes de retornar ao Brasil.

Sua história foi registrada na biografia “Uma Estrela na Escuridão”, de autoria do historiador Gabriel Davi Pierin, e no documentário “Não Mais Silêncio”, de Marcio Pitliuk e Luiz Rampazzo. Stern também realizou diversas palestras para relatar pelo que passou. Ele deixa cinco filhos, além de netos e bisnetos. A família não divulgou a causa da morte. A Confederação Israelita do Brasil lamentou o falecimento em nota oficial. “A Conib lamenta sentidamente a morte nesta quinta-feira do sobrevivente do Holocausto Andor Stern, que deu grande contribuição à sociedade dedicando parte de sua vida a relatar os horrores do Holocausto”, destacou a entidade. O Museu do Holocausto de Curitiba relembrou a história de Stern e manifestou condolências. “Nossos sentimentos à família e aos amigos por esta inestimável perda. Que sua memória seja uma bênção”.

