Aneel alerta sobre aumento nas tarifas de energia devido à seca severa no Brasil

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, alertou que a atual seca severa no Brasil pode resultar na manutenção da bandeira tarifária vermelha 1 ou até mesmo na ativação da bandeira vermelha 2. Essa situação acarretaria um aumento nos custos da energia elétrica para os consumidores. Feitosa enfatizou que, se as condições climáticas secas persistirem, é bastante provável que a bandeira continue nesse nível elevado. Além disso, o diretor mencionou que a Aneel está em fase de conclusão de um processo de fiscalização, que se originou de uma revisão extraordinária da bandeira tarifária. Essa revisão foi necessária devido a um erro de cálculo que envolveu a duplicação de uma usina, resultando em uma correção que afetou a receita do setor de distribuição em cerca de R$ 900 milhões.

A Aneel também está trabalhando na melhoria do sistema de bandeira tarifária, com a atualização das faixas de acionamento e a inclusão de novas variáveis que podem impactar o valor da bandeira. Em relação ao possível retorno do horário de verão, Feitosa informou que essa discussão está sendo conduzida pelo Ministério de Minas e Energia, em conjunto com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Feitosa expressou sua preocupação com as condições climáticas atuais, destacando que 2023 foi o ano mais quente já registrado e que 2024 pode superar esse recorde.

