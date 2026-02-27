Jovem Pan > Notícias > Brasil > Aneel manterá bandeira tarifária verde no mês de março

Aneel manterá bandeira tarifária verde no mês de março

Houve um aumento no volume de chuvas em fevereiro, resultando na elevação do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas

  • Por Jovem Pan
  • 27/02/2026 19h19
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (27) a bandeira tarifária verde para o mês de março, patamar vigente desde janeiro deste ano. Com as condições favoráveis à geração de energia no País, os consumidores não terão o valor adicional nas faturas no próximo mês.

Houve um aumento no volume de chuvas em fevereiro, resultando na elevação do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Contudo, mesmo com a bandeira verde e as condições de geração favoráveis, pode haver despacho complementar de usinas termelétricas.

O eventual acionamento dessas usinas é justificado pela Aneel como garantia para a “robustez do sistema elétrico em situações operativas específicas”. O anúncio para março vem conforme a previsão para os primeiros meses do ano.

Para a segunda metade do ano de 2026 é vislumbrado o acionamento de bandeiras com cobrança adicional para os consumidores, após o fim do período chuvoso.

Em janeiro, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) anunciou um conjunto de ações consideradas preventivas para o atendimento eletroenergético de 2026, tendo em vista os alertas sobre armazenamento de hidrelétricas. Foi recomendada, por exemplo, a elaboração de um plano de ação envolvendo as instituições e os agentes responsáveis por tratar das reduções de vazão mínima na bacia do Paraná. Isso ajuda no gerenciamento dos níveis dos reservatórios.

Além do risco hidrológico (GSF), gatilho para o acionamento das bandeiras mais caras, outro fator de peso é o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) – valor calculado para a energia a ser produzida em determinado período.

*Estadão Conteúdo

