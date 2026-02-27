Aneel manterá bandeira tarifária verde no mês de março

Houve um aumento no volume de chuvas em fevereiro, resultando na elevação do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (27) a bandeira tarifária verde para o mês de março, patamar vigente desde janeiro deste ano. Com as condições favoráveis à geração de energia no País, os consumidores não terão o valor adicional nas faturas no próximo mês.

Houve um aumento no volume de chuvas em fevereiro, resultando na elevação do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Contudo, mesmo com a bandeira verde e as condições de geração favoráveis, pode haver despacho complementar de usinas termelétricas.

O eventual acionamento dessas usinas é justificado pela Aneel como garantia para a “robustez do sistema elétrico em situações operativas específicas”. O anúncio para março vem conforme a previsão para os primeiros meses do ano.

Para a segunda metade do ano de 2026 é vislumbrado o acionamento de bandeiras com cobrança adicional para os consumidores, após o fim do período chuvoso.

Em janeiro, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) anunciou um conjunto de ações consideradas preventivas para o atendimento eletroenergético de 2026, tendo em vista os alertas sobre armazenamento de hidrelétricas. Foi recomendada, por exemplo, a elaboração de um plano de ação envolvendo as instituições e os agentes responsáveis por tratar das reduções de vazão mínima na bacia do Paraná. Isso ajuda no gerenciamento dos níveis dos reservatórios.

Além do risco hidrológico (GSF), gatilho para o acionamento das bandeiras mais caras, outro fator de peso é o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) – valor calculado para a energia a ser produzida em determinado período.

Estadão Conteúdo