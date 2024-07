Anuário de Segurança Pública aponta aumento de 127% nos casos de racismo registrados em 2023

De acordo com o relatório, houve um crescimento de 127% em relação ao ano anterior, totalizando 11.610 boletins de ocorrência de racismo no último ano

Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelaram um aumento significativo nos registros de casos de racismo no país em 2023. De acordo com o relatório, houve um crescimento de 127% em relação ao ano anterior, totalizando 11.610 boletins de ocorrência de racismo no último ano, em comparação com os 5.100 registrados em 2022. Os estados que mais se destacaram em número de notificações foram Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. O estado gaúcho liderou o levantamento, com 2.857 casos registrados em 2023, além de apresentar a maior taxa de casos por 100 mil habitantes, com 23,2. Pela primeira vez, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública conseguiu reunir dados de todas as unidades federativas do país sobre o tema do racismo. Além dos casos de racismo, as ocorrências por injúria racial também apresentaram um aumento em 2023, totalizando 13.897 registros no último ano, um aumento de 13,5% em relação a 2022.

A sanção, em janeiro de 2023, de uma lei que equipara injúria racial ao crime de racismo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após decisão do STF, contribuiu para o aumento dos processos por injúria racial. Segundo dados do CNJ, os processos por injúria racial aumentaram 610% na comparação entre 2020 e 2023, com destaque para o estado da Bahia, que concentra a maior proporção de processos novos no período.

