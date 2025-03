Anvisa alerta sobre riscos do uso inadequado de toxina botulínica

Anvisa alerta sobre riscos do botox, com casos de botulismo e recomendações para uso seguro da toxina.

A Anvisa, responsável pela vigilância sanitária no Brasil, emitiu um alerta sobre os perigos associados ao uso inadequado da toxina botulínica, popularmente conhecida como botox. A agência recebeu relatos de dois casos de botulismo, uma condição grave que pode surgir a partir da aplicação da substância. Em resposta, a Anvisa pediu que as bulas dos produtos incluam informações sobre o potencial da toxina afetar áreas distantes do local da injeção, resultando em sintomas severos. O botulismo é uma doença séria provocada pela toxina da bactéria Clostridium botulinum, que compromete o sistema nervoso e pode levar à paralisia muscular. Os sinais da doença incluem visão embaçada, dificuldade para engolir, fraqueza nos músculos, náuseas e vômitos. Em situações mais críticas, a condição pode causar problemas respiratórios, exigindo atenção médica imediata.

A Anvisa enfatiza que a aplicação da toxina deve ser realizada exclusivamente por profissionais qualificados e em estabelecimentos devidamente autorizados. É fundamental que os pacientes busquem atendimento médico assim que apresentarem sintomas relacionados ao botulismo e informem os médicos sobre a aplicação da toxina, incluindo detalhes sobre o produto utilizado. Além disso, a agência recomenda que os pacientes sejam devidamente informados sobre os riscos associados ao procedimento, tanto antes quanto durante a aplicação. Os profissionais de saúde também devem revisar o histórico de aplicações anteriores dos pacientes. A Anvisa orienta que sejam utilizados apenas produtos regulamentados e dentro do prazo de validade, e qualquer suspeita de reações adversas deve ser reportada através do sistema VigiMed.

