Anvisa aprova registro definitivo de vacina da Janssen contra Covid-19

Decisão contempla a imunização primária e a dose de reforço, atualmente já em uso no Brasil

O imunizante já estava aprovado para uso emergencial desde 31 de março de 2021



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou em definitivo o registro da vacina da Janssen contra a Covid-19. A decisão foi publicada pela agência reguladora nesta terça-feira, 5. O imunizante já estava aprovado para uso emergencial desde 31 de março de 2021. Além de contemplar a imunização primária, o registro também inclui a aprovação da dose de reforço, atualmente já em aplicação do país. “É a consolidação da análise dos melhores dados disponíveis e de forma completa, com informações mais robustas dos estudos de qualidade, eficácia e segurança, bem como do plano de mitigação dos riscos e da adoção das medidas de monitoramento”, afirmou Gustavo Mendes, diretor de medicamentos e insumos biológicos da Anvisa, mencionando que o registro definitivo representa o padrão ouro de avaliação de um medicamento. “A população recebe um atestado de que o produto passou por exigências comparáveis às das melhores agências reguladoras do mundo”, completou.