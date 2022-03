Anvisa aprova uso do remédio Paxlovid, da Pfizer, para combater a Covid-19

Medicamento antiviral é indicado para adultos que testaram positivo e tenham risco de agravamento do caso

EFE / Juan Carlos Hidalgo Paxlovid é um dos primeiros medicamentos aprovados para o combate à Covid-19



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu a aprovação emergencial para o medicamento Paxlovid, da Pfizer, pensado para o combate à Covid-19. A Anvisa recebeu o pedido para registro emergencial em 15 de fevereiro, e a Diretoria Colegiada do Órgão decidiu aprová-lo em reunião nesta quarta, 30, após o processo de análise. O Paxlovid é indicado para o tratamento da doença em adultos que não requerem oxigênio suplementar e que apresentam risco aumentado de progressão para Covid-19 grave, e já foi aprovado para uso emergencial nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na China, na Austrália, no Japão, no Reino Unido e no México. O remédio consiste de dois (nirmatrelvir e ritonavir) ministrados juntos – eles bloqueiam a replicação do coronavírus no organismo.

“Todos os processos de medicamentos e vacinas contra a Covid-19 submetidos à Agência foram exaustivamente avaliados por uma equipe multidisciplinar de servidores públicos que empenharam todos os seus esforços para que, no Brasil, fosse dado acesso a diferentes vacinas e tratamentos”, disse Meiruze Freitas, relatora do processo. Estudos indicam que a droga reduz em 89% o risco de hospitalização ou morte em adultos vulneráveis. Freitas ressaltou, contudo, que a melhor estratégia de combate à Covid-19 continua sendo a vacinação em massa.