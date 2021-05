Anvisa aumenta tempo de armazenamento da vacina da Pfizer de 5 para 31 dias

Imunizante poderá ser mantido em temperatura controlada entre 2 a 8ºC; alteração visa facilitar a logística de distribuição das doses no Brasil

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/05/2021 Antes da aprovação da Anvisa, a vacina da Pfizer poderia ser mantida a 2 a 8ºC por apenas cinco dias



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta sexta-feira, 28, novas condições de conservação e armazenamento para a vacina contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech. Com a mudança, o imunizante pode ser mantido em temperatura controlada entre 2 a 8ºC por até 31 dias. Antes, a vacina poderia ser mantida a esta temperatura por no máximo cinco dias. A mudança na bula foi solicitada à Anvisa pela farmacêutica na última sexta-feira, 21. “Para aprovar as novas condições, a equipe técnica da Anvisa avaliou os estudos de estabilidade apresentados pelo laboratório desenvolvedor da vacina. Os estudos de estabilidade servem para definir por quanto tempo e em quais condições a vacina mantém suas características sem alteração”, diz a agência. A alteração visa facilitar a logística de distribuição das doses no Brasil.