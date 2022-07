Anvisa decide nesta quarta liberação da Coronavac para crianças de 3 a 5 anos

Produzido pelo Instituto Butantan, o imunizante é autorizado apenas para maiores de 6 anos no Brasil

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Aprovação para o uso da vacina em crianças com faixa etária entre 3 e 5 anos é estudada desde janeiro



A liberação para a aplicação da vacina Coronavac, contra a Covid-19, em crianças de 3 a 5 anos, será decidida nesta quarta-feira, 13, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Atualmente, o imunizante, elaborado pelo Instituto Butantan, é autorizado apenas para maiores de 6 anos no Brasil. A aprovação para o uso da vacina em crianças com faixa etária entre 3 e 5 anos é estudada desde janeiro. Contudo, os dados apresentados pelo Butantan à Anvisa foram considerados insuficientes para tal medida. Dois meses depois, outro pedido foi enviado pelo instituto para incluir o novo público. Em junho, a agência de saúde recebeu novos dados sobre a Coronavac e uma nova decisão deve sair nesta quarta-feira, 13. A reunião com a diretoria da Anvisa será realizada a partir das 14h30 e transmitida no canal da agência no YouTube.